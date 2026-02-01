Askatasuna Bonelli-FratoianniAVS | quanto accaduto è inaccettabile

Questa mattina a Torino, alcuni manifestanti sono stati colpiti durante una protesta. I rappresentanti di Askatasuna, Bonelli e Fratoianni condannano l’episodio, definendolo inaccettabile. La polizia ha riferito di aver usato la forza per disperdere i partecipanti, molti dei quali avevano manifestato in modo pacifico. La tensione resta alta e si attendono chiarimenti sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine.

Roma, 31 gen. (askanews) – “Per noi che siamo da sempre non violenti quello che è successo durante la manifestazione di Torino è inaccettabile. Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai membri della troupe RAI che è stata oggetto di una inaccettabile aggressione e agli agenti feriti. Condanniamo con fermezza e senza ambiguità la violenza scatenata da una frangia di manifestanti che non ha nulla a che vedere con le ragioni che hanno animato la stragrande maggioranza dei manifestanti né con la difesa degli spazi sociali e del diritto a manifestare che restano per noi questioni di primaria importanza”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Askatasuna Bonelli Fratoianni Venezuela, Fratoianni e Bonelli: “Inaccettabile attacco Usa, Meloni condanni” L’attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela rappresenta una situazione di grande preoccupazione. La bandiera di Avs a quel corteo? «Ma se non esisteva ancora». Il compagno Granato smaschera Bonelli e Fratoianni: la lite a sinistra in Campania Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Askatasuna Bonelli Fratoianni Argomenti discussi: Askatasuna, Bonelli-Fratoianni(AVS): quanto accaduto è inaccettabile; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella; Askatasuna aspetta rinforzi dalla Francia, tensione a Torino; Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: Atti contro lo stato. Askatasuna, Bonelli-Fratoianni(AVS): quanto accaduto è inaccettabileRoma, 31 gen. (askanews) – Per noi che siamo da sempre non violenti quello ... msn.com Askatasuna aspetta rinforzi dalla Francia, tensione a TorinoOggi il corteo dopo lo sgombero, l'allerta della questura. E i Carc mettono Meloni a testa in giù ... msn.com “Per fortuna” che in Italia abbiamo Nicola Fratoianni, Laura Boldrini, Ilaria Salis e Angelo Bonelli. Senza di loro non sapremmo nulla di “ricche pensioni”, stipendi da favola e del pericolo fascista dietro ogni angolo. I problemi reali, invece, possono aspettare. - facebook.com facebook LO SMEMORATO DELLA REPUBBLICA Forza Italia apre a Carlo Calenda. Lui esulta: “Sarò felicissimo di collaborare”. Poi però puntualizza, categorico: “Mai con Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Matteo Salvini. Proprio non ce la faccio”. Pec x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.