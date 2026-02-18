Avis di San Benedetto nel 2025 salgono le donazioni | Risultato in controtendenza
L'Avis di San Benedetto registra un aumento delle donazioni nel 2025, un dato che sorprende rispetto alle tendenze degli ultimi anni. La crescita si deve all’impegno delle associazioni locali e alla sensibilizzazione tra i giovani, che si sono mostrati più motivati a partecipare. Quest’anno, le unità di sangue raccolte hanno superato le aspettative, contribuendo a garantire le scorte essenziali per le emergenze.
Cresce la cultura del dono di sangue a San Benedetto, dove i numeri raccontano una comunità sempre più attenta alla solidarietà e alla salute pubblica. Nel 2025 l’Avis Comunale di San Benedetto del Tronto ha registrato 5.382 donazioni complessive, tra sangue e plasma, con un aumento del 5,7% rispetto alle 5.215 del 2024. Nel dettaglio, le donazioni di sangue intero sono passate da 3.798 a 4.010 unità, mentre il plasma si è attestato a 1.372 donazioni, stabile rispetto all’anno precedente. Un risultato che, come sottolineato dal presidente della sezione, Marco Lorenzetti, "assume un valore ancora maggiore, perché in controtendenza rispetto al dato nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Avis, crescono senza sosta le donazioni di sangue sul territorio: nel 2025 sono state 22milaNel 2025, le donazioni di sangue sul territorio di Ravenna sono aumentate ancora, raggiungendo le 22mila unità.
Avis Modena, bilancio positivo: quasi 58mila donazioni nel 2025Avis Modena comunica i risultati del 2025, con quasi 58.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Avis di San Benedetto, nel 2025 salgono le donazioni: Risultato in controtendenza; San Valentino solidale tra San Pelino e San Benedetto dei Marsi: un gesto d’amore per i bambini più fragili; Avis V. Scoccini Donazione, impegno e partecipazione: domenica 22 febbraio l’Assemblea annuale; Melissa Palanza e Marcelo Scarlato vincono la Maratonina di Centobuchi.
Avis di San Benedetto, nel 2025 salgono le donazioni: Risultato in controtendenzaCresce la cultura del dono di sangue a San Benedetto, dove i numeri raccontano una comunità sempre più attenta ... msn.com
AVIS San Benedetto, crescono le donazioni: +5,7% nel 2025. I donatori pagano meno anche al supermercatoPresentati i dati 2024-2025: incremento complessivo, accordo con Conad, partnership sportive e 15 borse di studio per studenti donatori ... lanuovariviera.it
Priore generale della Congregazione camaldolese dell'ordine di San Benedetto ha scritto ai responsabili delle comunità monastiche facebook