L'Avis di San Benedetto registra un aumento delle donazioni nel 2025, un dato che sorprende rispetto alle tendenze degli ultimi anni. La crescita si deve all’impegno delle associazioni locali e alla sensibilizzazione tra i giovani, che si sono mostrati più motivati a partecipare. Quest’anno, le unità di sangue raccolte hanno superato le aspettative, contribuendo a garantire le scorte essenziali per le emergenze.

Cresce la cultura del dono di sangue a San Benedetto, dove i numeri raccontano una comunità sempre più attenta alla solidarietà e alla salute pubblica. Nel 2025 l’Avis Comunale di San Benedetto del Tronto ha registrato 5.382 donazioni complessive, tra sangue e plasma, con un aumento del 5,7% rispetto alle 5.215 del 2024. Nel dettaglio, le donazioni di sangue intero sono passate da 3.798 a 4.010 unità, mentre il plasma si è attestato a 1.372 donazioni, stabile rispetto all’anno precedente. Un risultato che, come sottolineato dal presidente della sezione, Marco Lorenzetti, "assume un valore ancora maggiore, perché in controtendenza rispetto al dato nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis di San Benedetto, nel 2025 salgono le donazioni: "Risultato in controtendenza"

