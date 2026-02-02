Avis crescono senza sosta le donazioni di sangue sul territorio | nel 2025 sono state 22mila

Nel 2025, le donazioni di sangue sul territorio di Ravenna sono aumentate ancora, raggiungendo le 22mila unità. La sezione locale dell’Avis si conferma un punto di riferimento importante, con molte attività di sensibilizzazione e collaborazioni con altre realtà del territorio. La crescita è continua, e il 2025 si chiude con un dato che dimostra come sempre più persone scelgano di donare.

Le circa 22mila donazioni registrate nel 2025 sono il risultato di campagne di sensibilizzazione, eventi e reti collaborative per consolidare la cultura del dono nella provincia Lo scorso anno sono state realizzate poco meno di 22mila donazioni complessive tra sangue intero e plasma, con un ulteriore incremento rispetto al 2024, un dato che conferma non solo l’impegno costante dei donatori storici, ma anche l’efficacia delle attività di promozione e coinvolgimento. L’attività della sezione ravennate si è rivelata molto proficua, anche rispetto ad altre realtà della regione. A rendere ancora più positivo il bilancio dell’anno è il panorama della donazione di plasma che ha segnato una crescita importante in Provincia, con 7.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Nel 2025, la sezione Avis di Santa Sofia ha visto aumentare le donazioni.

Avis Toscana avverte riguardo a un tentativo di truffa che circola su WhatsApp e social, in cui si chiede urgentemente donazioni di sangue e piastrine associandole a un'emergenza al Bambino Gesù di Roma.

