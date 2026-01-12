Meldola è il 50esimo dell' Avis comunale | 27 nuovi iscritti nel 2025 oltre 600 donazioni
Lo scorso anno, l'Avis comunale di Meldola ha raggiunto il cinquantesimo anniversario, confermando il ruolo importante nel territorio. Con 27 nuove iscrizioni e oltre 600 donazioni previste nel 2025, l'associazione si impegna a promuovere la cultura della donazione di sangue. L'assemblea annuale, tenutasi presso il teatro della scuola media, ha rappresentato un momento di confronto e di rafforzamento dell'impegno civico della comunità locale.
Il teatro della scuola media di Meldola si è svolta l’assemblea annuale dell’Avis comunale “Virginia Bertini” appuntamento di rilievo per l’associazione e per la comunità locale. Nel corso dei lavori assembleari è stato presentato il bilancio annuale, il programma delle attività e conferiti i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
