Bilancio dell’Avis crescono le donazioni

Nel 2025, la sezione Avis di Santa Sofia ha visto aumentare le donazioni. I numeri sono risultati positivi e indicano una crescita costante. I donatori di Galeata hanno contribuito a questa buona stagione, portando avanti un’attività che si conferma importante per la comunità.

Sono positivi i dati forniti dalla sezione Avis di Santa Sofia di cui fanno parte i donatori di Galeata, a consuntivo dell’attività svolta nel corso del 2025. Veniamo ai numeri. I donatori effettivi sono stati 278 in linea con quelli dell’anno precedente (280), mentre aumentano le donazioni effettive, 594, tra sangue intero e plasma superando così il dato del 2024 fermo a 587. I nuovi donatori sono 17, mentre i dimessi 19. Soddisfatto il presidente Piero Berti alla guida della sezione da oltre 20 anni. "La sezione è nata 79 anni fa, nel 1947, sulla spinta dei medici dell’ Ospedale Nefetti quando ancora le rovine del secondo conflitto erano evidenti e ha, durante gli anni, svolto tante attività con forti ricadute in campo sanitario e sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

