È stato segnalato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1) in un allevamento situato a Subbiano, in provincia di Arezzo. Le autorità hanno già avviato le misure di contenimento previste per questa situazione. La scoperta riguarda un numero limitato di volatili e l’intervento immediato mira a limitare la diffusione del virus.

Un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1) è stato accertato in un piccolo allevamento situato a Subbiano, in provincia di Arezzo. A confermare la presenza del virus sono stati i test diagnostici effettuati su campioni prelevati sul posto, con analisi condotte dal Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. La comunicazione è arrivata dalla Asl Toscana Sud Est, che ha immediatamente attivato le procedure previste dalle normative nazionali ed europee per il contenimento della malattia. Tra le prime misure adottate, l’eliminazione controllata dei volatili presenti nell’allevamento colpito, eseguita secondo i rigidi protocolli sanitari. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Aviaria, focolaio in un allevamento a Subbiano: scattano le misure di contenimento

Articoli correlati

Leggi anche: Focolaio di influenza aviaria nell'Aretino, Asl: "Attivate le misure di contenimento"

Leggi anche: Influenza aviaria, individuato e isolato focolaio in un allevamento di fagiani

Aggiornamenti e notizie su Aviaria focolaio in un allevamento a...

Temi più discussi: Caso di aviaria nell’allevamento. Abbattuti mille volatili in 12 ore: Destinati anche alla macellazione; Caso di aviaria in un allevamento, soppressi 1.000 volatili in 12 ore; Aviaria, focolaio in un pollaio: area di sorveglianza nel raggio di 10 chilometri fra la Marca e il Bassanese. I divieti e le misure di...; Influenza aviaria H9N2: il primo caso umano in Italia e i rischi reali.

Un caso di aviaria in un allevamento a Campi Bisenzio. Soppressi mille volatili in 12 oreCAMPI BISENZIO - Un caso di influenza aviaria è stato registrato a Campi Bisenzio in un allevamento di volatili in parte destinati alla macellazione e in ... piananotizie.it

Influenza aviaria a Campi Bisenzio: cosa è successo dopo la positività in allevamentoUn focolaio individuato ha portato alla soppressione in loco di circa mille volatili e all'istituzione di aree di protezione; i controlli sanitari sul personale sono in corso ... tuobenessere.it

Influenza aviaria H5N1: focolaio in un allevamento familiare ad Arezzo - facebook.com facebook

L'inchiesta di @giuliainnocenzi con le immagini di @foodforprofit_ sull'aviaria negli allevamenti italiani è arrivata al Parlamento Ue, grazie all'eurodeputata Cristina Guarda, che ha chiesto come vengono erogati i fondi pubblici. Rivedi "Febbre alta" bit.ly/febbr x.com