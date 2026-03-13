Influenza aviaria individuato e isolato focolaio in un allevamento di fagiani

Un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, del ceppo H5N1, è stato individuato e isolato in un allevamento di fagiani nella provincia. Le autorità sanitarie hanno confermato la presenza del virus nel sito, dove sono stati adottati i provvedimenti necessari per contenere la diffusione. Nessun altro dettaglio sulle misure adottate o sull’estensione del focolaio è stato comunicato.

Scattato il protocollo di sicurezza, rischio basso per l'uomo. Lo Zooprofilattico conferma il ceppo ad alta patogenicità Un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (ceppo H5N1) è stato individuato in un allevamento di fagiani della provincia. La notizia è stata resa ufficiale questa mattina dalle Autorità sanitarie veterinarie regionali e della Asl 1, che hanno immediatamente attivato tutte le procedure previste dalla normativa nazionale ed europea per il contenimento del virus. La conferma è arrivata a seguito degli accertamenti di laboratorio effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, che da anni supporta le autorità locali nella sorveglianza epidemiologica e nel controllo delle patologie infettive. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Influenza aviaria in Toscana: negativi test sulle persone dopo focolaio in allevamento di San Giuliano TermeSAN GIULIANO TERME (PISA) – L’Asl Toscana nord ovest fa sapere che sono tutti negativi i test effettuati sui proprietari dell’allevamento di San... Focolaio di influenza aviaria in un piccolo allevamento di San Giuliano TermeE' sotto controllo e circoscritto, grazie ai controlli dei veterinari Asl, il focolaio di influenza aviaria individuato nelle ultime ore in un... Contenuti e approfondimenti su Influenza aviaria Argomenti discussi: Il Cile elimina la lebbra: primo Paese nelle Americhe certificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Scoperto in Umbria focolaio di aviaria in allevamento di fagiani: scattano le misure di sicurezzaLe autorità sanitarie veterinarie regionali e della Asl 1 rendono noto che, nell’ambito delle costanti attività di sorveglianza sanitaria sul territorio, è stato individuato un focolaio di influenza ... corrieredellumbria.it Influenza aviaria. Oltre 2.500 casi negli uccelli in Europa tra novembre e febbraio, 10 infezioni umane in Asia. Ecdc: rischio basso per la UeRegistrati casi di influenza aviaria altamente patogena in 32 Paesi europei, soprattutto tra uccelli selvatici. quotidianosanita.it