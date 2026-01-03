Il traffico nelle zone scolastiche rappresenta una sfida, in particolare a causa di una segnaletica insufficiente. È importante garantire la sicurezza dei giovani studenti e migliorare la viabilità in queste aree. Il capogruppo di Fd’I, Roberto Badolato, ha presentato un’interpellanza al sindaco Dario Bernardi per affrontare questa problematica e trovare soluzioni efficaci.

"Bisogna tutelare i giovani studenti dalla viabilità debole ". Un’altra interpellanza del capogruppo di Fd’I, Roberto Badolato, rivolta al sindaco Dario Bernardi. Al centro vi è la richiesta di intervenire sull’ insufficiente segnaletica, nei pressi di via Padova, per tutelare cittadini e studenti. Nell’interpellanza di Badolato viene evidenziata come l’apertura delle nuove scuole medie, in via Padova, abbia provocato un’intensificazione del traffico: "L’apertura delle nuove scuole ha portato una notevole intensificazione del traffico, sia in entrata che in uscita, aggravata dal nuovo parcheggio di via Valmolino e dalla vicinanza della rotatoria del ponte Volpi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - "Traffico nella zona delle scuole. La segnaletica è insufficiente"

