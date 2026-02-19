' Farmacia dei servizi' nelle Marche prorogata la sperimentazione in attesa delle linee guida nazionali
La Regione Marche ha deciso di prorogare la sperimentazione della Farmacia dei Servizi, iniziata nel 2023, per assicurare la continuità dei servizi sanitari di prossimità nelle farmacie locali. La decisione deriva dalla necessità di attendere le linee guida nazionali che regolamenteranno questa iniziativa. La misura riguarda tutte le farmacie coinvolte, che continuano a offrire servizi come la misurazione della pressione e il rilascio di ricette. La proroga durerà fino a nuove indicazioni dal governo centrale.
ANCONA – La Regione Marche conferma la proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi, avviata nel 2023, per garantire senza interruzioni i servizi sanitari di prossimità offerti dalle farmacie del territorio. La decisione è maturata grazie all’istituzione di un Fondo nazionale da 50 milioni di euro destinato allo sviluppo del modello. «La proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi – dichiara Paolo Calcinaro, assessore regionale alla Sanità - è una scelta necessaria per garantire la continuità dei servizi sanitari di prossimità offerti dalle farmacie del territorio marchigiano.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Riccardo Magherini, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia: “Carenze nell’indagine e nelle linee guida”La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per le carenze nell’indagine sulla morte di Riccardo Magherini, avvenuta nel 2014 a Firenze durante un fermo dei carabinieri.
Presentate le linee guida per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle cantine vinicole dell'EtnaQuesta mattina, la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha svelato le nuove linee guida per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle cantine vinicole dell’Etna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Servizi, strumenti e standard di qualità per la farmacia; Milleproroghe. Stop alle incompatibilità per gli infermieri fino al 2029. Slitta avvio farmacia dei servizi e nuove norme su accreditamento. Le proposte di maggioranza; Farmacia dei servizi, nella Direttiva 2026 del Ministero ruolo chiave nell’assistenza di prossimità; Farmacia dei servizi, il governo ci ripensa?.
Farmacia dei servizi, nella Direttiva 2026 del Ministero ruolo chiave nell’assistenza di prossimitàLa Direttiva generale 2026 del Ministero della salute inserisce la farmacia dei servizi tra gli strumenti per rafforzare l’assistenza territoriale e di prossimità. Nel documento spazio anche a telemed ... farmacista33.it
La farmacia dei servizi che avvicina la cura. A tu per tu con la dottoressa Tiziana Cimino«Nei piccoli comuni i nuovi presidi riducono tempi d’attesa e facilitano l’accesso alle prestazioni. Con i nuovi servizi abbiamo la possibilità di salvare vite» ... ciociariaoggi.it
Inaugurata questa mattina la Farmacia Comunale 2 in località Secco a Lido di Camaiore a seguito dei lavori di ristrutturazione promossi da Pluriservizi SpA di concerto con l’Amministrazione Comunale: un necessario riammodernamento per un servizio ce facebook