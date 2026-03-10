L’associazione Altvelox ha scritto alle prefetture venete chiedendo di sospendere subito i decreti che autorizzano l’uso degli autovelox. La richiesta riguarda la validità di tali decreti e mira a ottenere una decisione immediata sulla loro applicazione. La comunicazione è stata inviata alle autorità provinciali per avviare un procedimento di sospensione. La richiesta si basa su motivazioni legate alla gestione degli strumenti di controllo della velocità.

L’associazione Altvelox ha inviato una richiesta formale alle prefetture venete chiedendo la sospensione immediata dei decreti che legittimano l’uso degli autovelox. La mozione, depositata lunedì 9 marzo 2026, si rivolge agli uffici di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Il nucleo della questione non risiede in un rifiuto ideologico dei controlli, ma nella validità giuridica dei procedimenti amministrativi. L’iniziativa nasce come risposta diretta al provvedimento della Prefettura di Napoli del 3 marzo, che ha già disposto una verifica di conformità ai criteri tecnici introdotti dal decreto del 11 aprile 2024. Il Veneto, regione motore dell’economia italiana con il suo tessuto manifatturiero e il turismo veneziano, si trova al centro di questo scontro tra diritto amministrativo e sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autovelox: Altvelox chiede ai Prefetti la sospensione

Articoli correlati

Altvelox chiede sospensione immediata dei decreti prefettizi sugli autoveloxDopo il precedente di Napoli, parte dal Veneto una diffida coordinata che coinvolge le sette province della regione per verificare la conformità dei...

Crans-Montana, ora il Viminale ordina più controlli nei locali: la direttiva ai prefettiLa tragedia di Crans-Montana ha inevitabilmente messo al centro del dibattito la questione della sicurezza nei locali, imponendo una riflessione...

Una selezione di notizie su Autovelox Altvelox chiede ai Prefetti...

Temi più discussi: Altvelox chiede sospensione immediata dei decreti prefettizi sugli autovelox; Autovelox in Veneto, Altvelox chiede lo stop anche a Vicenza: depositate sette istanze alle prefetture; Associazione chiede alle prefetture venete di sospendere gli autovelox; Autovelox, dopo Napoli Altvelox chiede stop anche in Veneto.

Autovelox, ALTVELOX chiede verifiche e sospensioni in VenetoDopo il provvedimento della Prefettura di Napoli, l’associazione ALTVELOX deposita sette istanze alle Prefetture venete per il riesame dei decreti e la verifica della conformità al decreto ministerial ... rovigo24ore.it

Autovelox, l'associazione Altvelox ai Prefetti veneti: «Sospensione immediata e riesame dei decreti che autorizzano l'uso dei dispositivi»Altvelox ha chiesto alle Prefetture di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza la sospensione degli autovelox. La richiesta, ... msn.com

Ricordatevi sempre: gli autovelox servono solo a fare cassa. Certo. Quello corre come un assassino, quell’altro lo fa ribaltare e poi scappa come un coniglio, i miserabili in seconda fila davanti al bar. Ma in quale dannato angolo di mondo vedi siparietti simili - facebook.com facebook

Altvelox e la richiesta alle prefetture del Veneto: «Sospendete subito tutti gli autovelox presenti sul territorio» x.com