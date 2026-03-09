Altvelox chiede sospensione immediata dei decreti prefettizi sugli autovelox

L'associazione Altvelox, guidata dal presidente Gianantonio Sottile Cervini, ha presentato sette istanze presso le prefetture di Verona, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza. Le richieste riguardano la sospensione immediata dei decreti prefettizi relativi agli autovelox e il loro eventuale riesame. La richiesta è stata depositata oggi, 9 marzo.

Dopo il precedente di Napoli, parte dal Veneto una diffida coordinata che coinvolge le sette province della regione per verificare la conformità dei dispositivi alle nuove normative nazionali Oggi, 9 marzo, l'associazione Altvelox, rappresentata dal presidente Gianantonio Sottile Cervini, ha depositato sette istanze formali presso le prefetture di Verona, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza per richiedere la sospensione immediata e il riesame dei decreti che autorizzano l'uso dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità sulle tratte provinciali e metropolitane.