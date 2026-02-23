Autostrada A1 | regolarmente aperta stazione di Arezzo Tratto Allacciamento Direttissima Baccheraia e Roncobilaccio chiuso una notte

L’autostrada A1 è rimasta aperta, mentre la stazione di Arezzo ha operato normalmente, nonostante la chiusura notturna del tratto tra Baccheraia e Roncobilaccio. La chiusura temporanea, durata una notte, ha interessato l’allacciamento tra le due arterie principali, causando disagi ai viaggiatori. I conducenti hanno scelto percorsi alternativi per raggiungere le destinazioni, mentre le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione. La riapertura è prevista questa mattina.

Sulla Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna. Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Autostrada A1: tratto allacciamento Panoramica chiuso per una notteL’autostrada A1, nel tratto di allacciamento Panoramica, sarà chiusa per un’intera notte per consentire lavori di manutenzione.

Autostrada A1: stazione di Impruneta aperta regolarmente nella notte fra giovedì e venerdìNella notte tra giovedì e venerdì, la stazione di Impruneta sulla A1 Milano-Napoli rimarrà aperta come di consueto.

Autostrada A1: regolarmente aperta stazione di Arezzo. Tratto Allacciamento Direttissima Baccheraia e Roncobilaccio chiuso una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure dell’uscita della stazione di Arezzo, per chi proviene da Roma, che erano previste nelle due notti di stasera, lunedì 23 e ... firenzepost.it

Riaperta l'autostrada A1 dopo l'esplosione dell'autocisternaÈ ripresa poco prima dell'alba, anche se con deviazioni, la circolazione in entrambe le direzioni del tratto autostradale A1 Caianello-Capua, interessata dall'incidente tra due mezzi che ha coinvolto ... rainews.it

Sulla #A11, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22 di martedì 24 alle 6 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l’A1 e Prato est, verso Pisa. In alternativa, chi proviene da Roma o da Bol x.com

Ore 18.56. In #A11, tratto chiuso per ripristino incidente tra Lucca Est e l'allacciamento col raccordo Lucca-Viareggio in direzione Pisa. #BreakingNews #viabiliTOS - facebook.com facebook