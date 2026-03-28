Auto neopatentati | nuove regole limiti e migliori modelli?

A partire dal 2024, le norme per i neopatentati sono state modificate: il limite di potenza delle auto consentite è stato aumentato a 105 kW, equivalenti a circa 143 cavalli. Inoltre, le restrizioni sulla guida di veicoli con queste caratteristiche si applicano ora per tre anni, rispetto all’anno precedente. Queste modifiche riguardano anche la scelta dei modelli ammessi.

Dal 2024 sono cambiate le regole per i neopatentati: il limite di potenza è salito a 105 kW (143 CV) e le limitazioni durano 3 anni invece di 1. Ecco quali auto possono guidare i neopatentati, come calcolare il rapporto pesopotenza e i migliori modelli nel 2026. Le nuove regole 2026 per neopatentati. Regola Prima Dal 14122024 Durata limitazioni 1 anno 3 anni Potenza massima 70 kW (95 CV) 105 kW (143 CV) Rapporto kWtonnellata 55 kWt 75 kWt (65 per EVPHEV) Alcol 0,0 gl 0,0 gl (invariato) Velocità autostrada 100 kmh 100 kmh (invariato) Come funziona il limite di potenza. Auto termiche e mildfull hybrid: devono rispettare entrambi i limiti — massimo 75 kW per tonnellata E potenza assoluta max 105 kW. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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