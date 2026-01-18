Rca stop all’obbligo per mezzi inutilizzabili e nuove regole per auto d’epoca Così l’Italia si allinea alle regole Ue

Il Governo italiano ha approvato un decreto legislativo che introduce nuove norme sulle assicurazioni auto, in linea con le direttive dell’Unione Europea. Tra le novità, l’assenza di obbligo di Rca per mezzi inutilizzabili e regole aggiornate per le auto d’epoca. Il provvedimento, ora al Parlamento, mira a riformare il settore assicurativo, garantendo maggiore coerenza con le direttive europee e semplificando alcune procedure.

Nel decreto legislativo, che recepisce la direttiva Ue 20212118, c’è anche la possibilità di introdurre schemi assicurativi obbligatori di durata inferiore all’anno per i veicoli utilizzati in modo stagionale Novità per quanto riguarda le assicurazioni auto. Sono quelle contenute nel decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri e adesso al vaglio del Parlamento, che vanno di fatto a recepire «la direttiva Ue 20212118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009103CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

