Stretta sugli Ncc | limiti in Ztl e contributo economico scontro con Palazzo Vecchio sulle nuove regole

Palazzo Vecchio ha deciso di stringere i controlli sugli Ncc, introducendo limiti più stringenti in Ztl e chiedendo un contributo economico. La scelta nasce dal bisogno di regolamentare meglio il settore, spesso accusato di caos e irregolarità. Da settimane, le nuove norme sono al centro di un acceso dibattito tra amministrazione comunale e rappresentanti del settore. I tassisti, invece, appoggiano le misure, mentre gli operatori Ncc temono restrizioni troppo rigide. La questione resta calda e ancora tutta da definire.

La Cna: "Provvedimenti punitivi". L'amministrazione: "Pronti al confronto ma andiamo avanti". I tassisti per ora restano alla finestra Palazzo Vecchio pensa da tempo ad una stretta sugli Ncc, con regole più severe e sanzioni più pesanti in caso di infrazione. C'è già una bozza per un nuovo regolamento del comparto, che aggiornerebbe quello risalente ormai al 1997. Siamo lontani da un testo finale ma le novità non piacciono ai diretti interessati, con Cna che parla di un “provvedimento che colpisce gli operatori regolari senza incidere sull'abusivismo”. Cna lamenta - sulla base di quanto visto finora – un aggravio della burocrazia, quanto ai 30 minuti per la fermata in Ztl vengono ritenuti troppo pochi, “un numero scelto a tavolino da chi non conosce il funzionamento del servizio”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Ncc, nuove regole dopo 30 anni: stretta per chi viene da fuori. In arrivo ticket e limiti di tempo, via il permesso dopo tre sgarriIl Comune di Firenze ha deciso di limitare l’accesso alla Ztl per i mezzi Ncc provenienti da fuori città, dopo 30 anni di regole flessibili. Ancisi (LpRa) attacca il Comune sulle Ztl: "Nuove regole totalmente illegittime"Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha accusato il Comune di aver approvato regole sulle Ztl che considera del tutto illegittime, a causa di modifiche che, secondo lui, non rispettano le procedure previste dalla legge. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La stretta del Comune sugli Ncc, tassa d’ingresso e limite di sosta; Ncc, nuove regole dopo 30 anni: stretta per chi viene da fuori. In arrivo ticket e limiti di tempo, via il permesso dopo tre sgarri; Fiumicino, scoperti ncc che non pagavano il parcheggio all'aeroporto: AdR attiva il riconoscimento delle targhe; Ncc nuove regole dopo 30 anni | stretta per chi viene da fuori In arrivo ticket e limiti di tempo via il permesso dopo tre sgarri. Stretta sugli Ncc: limiti in Ztl e contributo economico, scontro con Palazzo Vecchio sulle nuove regoleLa Cna: Provvedimenti punitivi. L'amministrazione: Pronti al confronto ma andiamo avanti. I tassisti per ora restano alla finestra ... firenzetoday.it Ncc, nuove regole dopo 30 anni: stretta per chi viene da fuori. In arrivo ticket e limiti di tempo, via il permesso dopo tre sgarriDalla lista bianca verranno estromesse le imprese che non hanno sede nella Metrocittà. Si pensa anche a un inasprimento delle sanzioni. E sui taxi il Comune lancia un sondaggio ... msn.com Torna a Palazzo Vecchio il film più visto in Italia dello scorso weekend e anche quello che ha facebook Il grande salone (dei Cinquecento) di Palazzo Vecchio x.com