Guerra in Iran salgono i prezzi per benzina gasolio e gpl | quanto costa in più un pieno per l’auto

In Iran, la situazione bellica ha fatto salire i prezzi di benzina, gasolio e GPL. In Italia, il costo del petrolio è aumentato, determinando un incremento immediato sui prezzi dei carburanti. Di conseguenza, il costo per un pieno di auto si è alzato rispetto ai giorni precedenti. Questa variazione interessa sia le famiglie che le imprese, con effetti tangibili sui consumi quotidiani.

Il prezzo del petrolio torna a correre e in Italia l’effetto è immediato: i carburanti schizzano verso l’alto, riaccendendo l’incubo di un nuovo salasso per famiglie e imprese. A innescare la miccia è l’attacco contro l’Iran e la conseguente rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo, una spirale che rischia di trasformarsi in uno choc per i mercati energetici e per il commercio internazionale. Le tensioni nell’area più delicata per gli approvvigionamenti globali hanno fatto scattare l’allarme tra gli operatori, con ripercussioni che si stanno già materializzando sui listini. Un primo segnale concreto si è visto nelle ultime ore,... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Assoutenti, prezzi anomali della benzina: in Campania costa più del gasolioTempo di lettura: 2 minutiMentre il prezzo medio nazionale della benzina scende, registrando i livelli minimi da dicembre 2022, in alcune Regioni si...

Jet Usa si schianta in Kuwait, il pilota si lancia e si salva col paracaduteFrancia, Germania e Regno Unito: pronti ad «adottare misure» per difendere i propri interessi e quelli degli alleati. Trump: «Tutti uccisi i candidati leader ... lastampa.it

Guerra in Iran: benzina e diesel potrebbero salire di 30-40 centesimi, i possibili scenariCon 150 petroliere bloccate e i Pasdaran che vietano il passaggio, alle pompe di carburante potrebbero arrivare brutte notizie nei prossimi giorni ... automoto.it

La guerra è tornata come risposta concreta alle tensioni tra Stati. Ma fino a che punto i popoli sono disposti ad accettarla — o addirittura a invocarla A #QuanteStorie, Giorgio Zanchini dialoga con il politologo Manlio Graziano sui meccanismi psicologici e ide facebook

Iran, la guerra si estende: Israele bombarda Beirut, esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha ilsole24ore.com/art/iran-trump… x.com