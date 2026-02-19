bonus bollette 2026 quanto si risparmia e quali sono i nuovi sgravi

Il bonus bollette 2026, introdotto dal governo, mira a ridurre le spese energetiche delle famiglie italiane. La misura prevede sconti su luce e gas, con un risparmio stimato di circa 150 euro all’anno per chi ne usufruisce. La decisione nasce per calmierare i costi crescenti delle utenze, che stanno colpendo molte famiglie. In particolare, il provvedimento include anche nuovi incentivi per le energie rinnovabili. La misura sarà valida fino alla fine del 2026 e interesserà milioni di utenti domestici.

Siamo di fronte a un provvedimento che cerca di rispondere a una delle questioni più sentite nelle nostre case: il peso dell’energia. Il via libera al Decreto Bollette per il 2026 mette sul piatto cifre importanti, oltre 5 miliardi di euro, per dare un aiuto concreto alle famiglie e alle imprese: vediamo cos’è e come funziona il bonus bollette 2026. Cos’è il bonus bollette 2026. Il nuovo pacchetto di aiuti punta a rafforzare le tutele per chi affronta situazioni di vulnerabilità, ma non solo. L’idea centrale è quella di accrescere i risparmi diretti attraverso uno sconto che viene inserito direttamente nella fattura elettrica. 🔗 Leggi su Dilei.it

Bonus bollette 2026, quali sono i criteri per ottenere gli sconti e quanto valgono gli importiIl Bonus bollette 2026 offre sconti alle famiglie in difficoltà economica o con esigenze particolari, con l’obiettivo di alleviare i costi delle utenze di luce, gas e acqua.

