arzano la polizia metropolitana di napoli sequestra un veicolo rubato con targa contraffatta e ferma un pluripregiudicato

A Arzano, la Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato un veicolo rubato con targa contraffatta e ha arrestato un uomo con precedenti penali. I controlli sul territorio sono stati effettuati nell’ambito di operazioni straordinarie e hanno portato al fermo del veicolo e all’arresto del soggetto coinvolto. Nessun'altra persona è stata coinvolta nell’episodio.

Sequestro di un veicolo rubato con targa contraffatta ad Arzano: la Polizia Metropolitana di Napoli arresta un pluripregiudicato nell’ambito dei controlli straordinari sul territorio.. Nell’ambito delle attività ordinarie di controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati, la Polizia Metropolitana di Napoli e in particolare il personale del NISA (Nucleo Investigativo Stradale Ambientale) hanno sequestrato un veicolo rubato con targa contraffatta ad Arzano e fermato un pluripregiudicato. Nel corso di un servizio di pattugliamento, i funzionari e gli agenti della polizia metropolitana hanno sottoposto a controllo un veicolo che presentava evidenti anomalie nella targa, rivelatasi successivamente contraffatta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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