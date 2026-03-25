Un uomo senza vestiti è stato avvistato mentre si aggirava nudo tra le auto in una zona di Reggio Emilia. Il sindaco ha commentato la vicenda, riferendo che si tratta di una persona con problemi psichici e che merita attenzione e comprensione. La notizia ha suscitato reazioni sui social media, dove alcuni utenti hanno espresso commenti negativi nei confronti dell’uomo.

Reggio Emilia, 25 marzo 2026 – " L’uomo che oggi girava nudo in città è un malato psichiatrico che deve meritare tutta la nostra umanità e non certo il disprezzo a cui è andato incontro”. Così il sindaco di Reggio, Marco Massari, commenta quanto avvenuto oggi per le strade della città, tra la circonvallazione e viale Umberto I. Uomo nudo semina il panico in strada a Reggio Emilia, video Nudo sulle macchine e un video virale. Intorno alle 13.30 un uomo, giovane e completamente nudo, ha iniziato a girare per strada lanciandosi anche su diverse macchine, danneggiando alcune di queste. E quello che ha fatto il giro del web non è un video creato dall'intelligenza artificiale o un videogioco americano stile Gta, ma è quanto realmente accaduto in centro a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uomo nudo sulle auto a Reggio, il sindaco Massari contro gli haters: “E’ malato, merita tutta la nostra umanità”

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