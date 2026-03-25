Un uomo senza vestiti è salito su alcune auto in corsa in città. Il sindaco ha commentato la vicenda definendo l’uomo un malato psichiatrico e invitando a non riservargli disprezzo. La notizia ha suscitato reazioni sui social network, dove alcuni utenti hanno criticato la sua condotta, mentre altri hanno espresso solidarietà. La polizia ha intervenuto per mettere in sicurezza la zona e portare l’uomo in ospedale.

Reggio Emilia, 25 marzo 2026 – " L’uomo che oggi girava nudo in città è un malato psichiatrico che deve meritare tutta la nostra umanità e non certo il disprezzo a cui è andato incontro”. Così il sindaco di Reggio, Marco Massari, commenta quanto avvenuto oggi per le strade della città, tra la circonvallazione e viale Umberto I. Uomo nudo semina il panico in strada a Reggio Emilia, video Nudo sulle macchine e un video virale. Intorno alle 13.30 un uomo, giovane e completamente nudo, ha iniziato a girare per strada lanciandosi anche su diverse macchine, danneggiando alcune di queste. E quello che ha fatto il giro del web non è un video creato dall'intelligenza artificiale o un videogioco americano stile Gta, ma è quanto realmente accaduto in centro a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uomo nudo sale sulle auto in corsa, il sindaco contro gli haters: “È malato, merita tutta la nostra umanità”

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