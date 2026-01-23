Invia un bonifico da quasi mille euro ma il motore di auto acquistato non è mai arrivato

Tre uomini residenti nel Centro-Sud sono stati denunciati per truffa dopo aver ricevuto circa mille euro tramite bonifico, senza mai ricevere il motore di auto acquistato. L’indagine ha accertato l’inganno messo in atto dai tre italiani, di 36, 41 e 44 anni, che avevano ingannato la vittima con l’obiettivo di ottenere indebitamente denaro.

Denunciati tre italiani, tutti residenti nel Centro-Sud (rispettivamente di 36, 41 e 44 anni) per il reato di truffa in concorso. Gli indagati sono stati individuati dopo un'attenta indagine dai Carabinieri di Sigillo, che avevano preso in carico la denuncia di una cittadina del posto. Secondo quanto ricostruito nel corso delle investigazioni dai militari dell’Arma, la vittima, attratta da un annuncio pubblicato su un sito di compravendita che si è rivelato successivamente fraudolento, ha provato ad acquistare un motore d'auto a un prezzo particolarmente conveniente. La donna ha effettuato un bonifico bancario di circa 900 euro, senza tuttavia ricevere il motore entro il termine concordato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Bonifico da mille euro per un motore inesistente: denunciataUn'operazione dei Carabinieri di Montoro ha portato alla denuncia di una ragazza della provincia di Napoli, accusata di aver effettuato un bonifico di mille euro per un motore inesistente.

Fa un bonifico da 500 euro per i pezzi di ricambio dell'auto ma è una truffa: tre denunceUn'operazione dei Carabinieri di Vigatto ha portato alla denuncia di tre persone coinvolte in una truffa, dopo aver effettuato un bonifico di 500 euro per pezzi di ricambio auto che si sono rivelati inesistenti.

