Oggi sul circuito di Austin si è svolta la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, una competizione breve durante la quale i piloti hanno dato il massimo in una sfida a eliminazione rapida. La gara ha determinato la griglia di partenza per il Gran Premio principale, con diverse posizioni che sono cambiate rispetto alle qualifiche ufficiali.

Il circuito di Austin ha ospitato oggi la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, una prova rapida dove i piloti si sono sfidati a viso aperto in terra americana. Le emozioni non hanno mancato in questa tappa del Mondiale MotoGP, mentre domani l’attenzione si sposterà sul Gran Premio vero e proprio su circa 110 chilometri. La griglia di partenza per la gara lunga sarà definita dalle qualifiche odierne, tenendo conto di alcune penalizzazioni applicate ai piloti coinvolti. L’analisi tecnica della corsa breve. La dinamica della Sprint Race è stata caratterizzata da un approccio pragmatico verso le prestazioni delle moto e la gestione strategica dei gomme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Austin 2026: la Sprint Race che ridefinisce la griglia

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