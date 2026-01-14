Attraversa la strada per raggiungere l'auto parcheggiata e viene travolto | 66enne muore a Castenedolo
Un uomo di 66 anni ha perso la vita a Castenedolo, in provincia di Brescia, dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la sua vettura parcheggiata. L’incidente si è verificato nelle vicinanze del luogo di sosta, senza che ci siano state possibilità di evitare l’impatto. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’incidente.
Un 66enne è stato travolto e ucciso da un'auto a Castenedolo (Brescia). L'uomo stava attraversando la strada per raggiungere la sua vettura parcheggiata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Attraversa la strada davanti al Tribunale di Como e viene travolto da un’auto: 62enne gravissimo
Leggi anche: Attraversa la strada a Milano e viene investito da un’auto: 30enne muore poco dopo in ospedale
Schianto sulla strada regionale 429: due ricoverati in prognosi riservata; Incidente davanti a scuola sventato dal nonno vigile: bimbo salvato da un'auto che non rallentava; Chi pagherà per la ciclabile peggiore della storia?; Vogliamo attraversare la strada senza paura delle auto: lettera dei bambini della zona Piscina di Alessandria.
Attraversa la strada per raggiungere l’auto parcheggiata e viene travolto: 66enne muore a Castenedolo - L’uomo stava attraversando la strada per raggiungere la sua vettura parcheggiata. fanpage.it
Attraversa la strada verso parcheggio, investito da un’auto: morto 70enne a Carpenedolo - L'incidente si è verificato poco prima delle 18 lungo la strada di collegamento con l'aeroporto militare di Ghedi ... ilgiorno.it
Castenedolo, travolto e ucciso mentre attraversa la strada - L'incidente è avvenuto in via Tenente Olivari, la strada che porta all'aeroporto militare di Ghedi. giornaledibrescia.it
Cinghiale attraversa la strada sotto i colpi dei cacciatori: paura sulla panoramica facebook
Il branco attraversa la strada: 6 lupi ripresi in pieno giorno a San Giuliano Terme. Il video x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.