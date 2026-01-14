Attraversa la strada per raggiungere l'auto parcheggiata e viene travolto | 66enne muore a Castenedolo

Un uomo di 66 anni ha perso la vita a Castenedolo, in provincia di Brescia, dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la sua vettura parcheggiata. L’incidente si è verificato nelle vicinanze del luogo di sosta, senza che ci siano state possibilità di evitare l’impatto. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’incidente.

Attraversa la strada verso parcheggio, investito da un’auto: morto 70enne a Carpenedolo - L'incidente si è verificato poco prima delle 18 lungo la strada di collegamento con l'aeroporto militare di Ghedi ... ilgiorno.it

Castenedolo, travolto e ucciso mentre attraversa la strada - L'incidente è avvenuto in via Tenente Olivari, la strada che porta all'aeroporto militare di Ghedi. giornaledibrescia.it

