Nella mattinata di sabato 28 marzo, le forze dell’ordine hanno presidiato la prima sede provinciale di un partito politico a Firenze, situata in via Corridoni vicino a piazza Tanucci, in attesa dell’inaugurazione prevista nel pomeriggio. La manifestazione si è svolta nel contesto di contestazioni in piazza, con alcune persone che hanno partecipato alla protesta durante l’arrivo del leader del partito e europarlamentare.

Il generale atteso per l'inaugurazione della sede di Futuro Nazionale assieme a tutto l'entourage fiorentino e toscano, le persone in piazza: "Firenze non ti vuole" A pochi metri nella mattinata si è svolta una festa di 'non benvenuto' da parte di residenti e famiglie con bambini alle prese con gessetti colorati per fare disegni in terra. I residenti hanno organizzato anche un 'pranzo sociale' e alle 15 è previsto lo spostamento in piazza Leopoldo, ad alcune centinaia di metri, per un presidio di protesta contro l'apertura della sede. Diversi i cartelli e gli striscioni in piazza. Uno su tutti, in fiorentino: “Vannacci a Firenze un ti si vole”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Attesa per Vannacci, contestazione in piazza / FOTO

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