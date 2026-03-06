La società ha diffuso una nota per chiarire quanto accaduto dopo la partita allo stadio dei Marmi, dove il designatore Aia Gianluca Rocchi è stato coinvolto in una contestazione da parte dei tifosi del Catanzaro. Secondo quanto comunicato, non ci sono stati episodi di violenza o aggressione e le immagini che circolano sul web mostrano solamente le proteste dei tifosi al termine del match.

Stanno continuando a fare il giro del web immagini e notizie riguardanti la contestazione al designatore Aia Gianluca Rocchi, presente allo stadio dei Marmi, da parte della tifoseria locale avvenuta al termine della gara col Catanzaro. Un episodio certamente deprecabile ma che, complice la sovraesposizione mediatica, sta assumendo contorni eccessivi rispetto alla realtà delle cose. Per questo la Carrarese Calcio 1908 ha tenuto a fare chiarezza con un comunicato nel quale ha precisato che la contestazione da parte del pubblico locale è avvenuta senza alcun minimo episodio di violenza o aggressione come invece da più fonti paventato. Al termine della gara, pur nel contesto del malcontento dei tifosi, si è registrato un ordinato deflusso in sicurezza verso l’esterno dell’impianto sportivo anche grazie ai tempestivi presidi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La contestazione La società fa chiarezza sull’infuocata contestazione che ha coinvolto a fine gara il disegnatore dell’Aia Rocchi. "Non c’è stata nessuna violenza o aggressione»

