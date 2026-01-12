Villaggio Olimpico in piazza Garibaldi scatta la contestazione contro Coca Cola e Eni

12 gen 2026

Durante i festeggiamenti per il passaggio della torcia olimpica a Parma, presso il Villaggio Olimpico in piazza Garibaldi, si è verificata una contestazione rivolta a Coca Cola ed Eni. L’evento, che ha coinvolto la comunità locale, si è svolto senza incidenti, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto su tematiche sociali e ambientali.

Nel corso dei festeggiamenti all'interno del Villaggio Olimpico, allestito in piazza Garibaldi in occasione del passaggio della torcia olimpica a Parma, c'è stata anche una contestazione. Un manifestante ha esposto un cartello di critica nei confronti di Coca Cola ed è stato subito bloccato e poi. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

