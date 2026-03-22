L’area di Bab el-Mandeb è sotto osservazione a causa di possibili chiusure che potrebbero influenzare le rotte marittime tra l’Oceano Indiano, il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo. La regione, collegamento cruciale per il traffico energetico, si trova sotto scrutinio dopo la recente preoccupazione per la stabilità dello Stretto di Hormuz. La situazione attira l’attenzione internazionale senza che siano stati ancora annunciati provvedimenti ufficiali.

Dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz ora l’attenzione è focalizzata su Bab el-Mandeb, collegamento strategico tra l’Oceano Indiano, il Mar Mediterraneo attraverso il Mar Rosso, e il canale di Suez. Con il possibile ingresso diretto degli Houthi yemeneti a sostegno dell’Iran, e il conseguente allargamento della crisi al Mar Rosso, si apre infatti un nuovo scenario di rischio con all’orizzonte impatti devastanti sul commercio globale e sulle forniture energetiche. Porta delle Lacrime: il ruolo strategico dello Stretto per l’Europa. Dal nome evocativo “Porta delle Lacrime” (o del “lamento”), lo Stretto di Bab el-Mandeb, situato tra lo Yemen... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Iran, Bab el-Mandeb a rischio chiusura: verso crisi energetica globale?

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