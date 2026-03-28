Nel torneo ATP di Miami, Jannik Sinner ha conquistato la finale dopo aver superato in semifinale il tedesco Alexander Zverev con i punteggi di 6-3 e 7-6. Nel doppio, Errani e Paolini hanno raggiunto la finale, continuando la loro corsa nel torneo.

MIAMI – Jannik Sinner ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del torneo Masters 1000 di Miami in due set 6-3, 7-6. Vola così in finale, dove giocherà contro il ceco Jiri Lehecka che ha invece sconfitto il francese Arthur Fils 6-2, 6-2. Il numero due del mondo ha superato il tedesco, n.4 del ranking, in un’ora e 53 minuti, centrando la settima vittoria consecutiva nello scontro diretto e qualificandosi per l’atto conclusivo del torneo contro il ceco, che non ha mai vinto contro l’azzurro. L’azzurro, che punta così ad avvicinarsi ancora a Carlos Alcaraz in vetta al ranking, quello contro Zverev è stato l’ottavo successo in dodici confronti diretti, il settimo di fila. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Atp Miami: Sinner in finale contro Lehecka. Errani e Paolini volano nel doppio

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