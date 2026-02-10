Atlante-Italian Teacher Award concorso per progetti extracurricolari | in palio un viaggio a New York Domande entro il 31 marzo 2026
È partita la nuova edizione dell’Atlante-Italian Teacher Award, il concorso dedicato ai docenti italiani che propongono progetti innovativi e coinvolgenti per gli studenti. Chi vince avrà la possibilità di volare a New York, in premio, presentando il proprio lavoro. Le domande si possono inviare fino al 31 marzo 2026.
Al via l’Atlante-Italian Teacher Award, il premio per i migliori progetti extracurricolari dei docenti italiani. Iscrizioni gratuite entro il 31 marzo 2026. L'iniziativa punta a valorizzare innovazione e inclusione. In palio un viaggio di formazione a New York nel marzo 2027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Atlante Italian Teacher Award
Ultime notizie su Atlante Italian Teacher Award
Atlante Italian teacher awardA partire dal 10 dicembre, l’associazione United Network e La Repubblica hanno dato il via alla terza edizione di Atlante - Italian Teacher Award, il premio dedicato ai migliori progetti educativi, ... raiscuola.rai.it
Atlante - Italian teacher award 2023Sono Lorena Ronchi, Vera Regalia e Tommaso Giani i vincitori dell’Atlante - Italian Teacher Award, dedicato ai migliori progetti educativi e extracurricolari realizzati da professori italiani delle ... raiscuola.rai.it
