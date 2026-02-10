Atlante-Italian Teacher Award concorso per progetti extracurricolari | in palio un viaggio a New York Domande entro il 31 marzo 2026

10 feb 2026

È partita la nuova edizione dell’Atlante-Italian Teacher Award, il concorso dedicato ai docenti italiani che propongono progetti innovativi e coinvolgenti per gli studenti. Chi vince avrà la possibilità di volare a New York, in premio, presentando il proprio lavoro. Le domande si possono inviare fino al 31 marzo 2026.

