Ciccanti | Così è nato ’Medè la cerpa’ Agostini | Che onestà intellettuale

Gianluigi Gasparri, figura storica della redazione di Ascoli del Resto del Carlino, ha vissuto e raccontato i profondi cambiamenti della città, spesso confrontandosi con una politica ancora divisa tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. La sua esperienza testimonia l’evoluzione sociale e politica di un territorio che ha attraversato periodi di forte trasformazione, mantenendo sempre intatta l’integrità e l’onestà intellettuale nel suo lavoro giornalistico.

Gianluigi Gasparri ha fatto la storia della redazione di Ascoli del Resto del Carlino e naturalmente ha vissuto i cambiamenti della città scontrandosi spesso con una classe politica che ancora vedeva la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista duellare aspramente. Proprio il Senatore Amedeo Ciccanti, a quei tempi esponente della Dc, poi sindaco di Ascoli onorevole e senatore, ha voluto ricordarlo: "La notizia mi rattrista molto – ha ammesso – mi ero ripromesso di andare a trovarlo per scambiare con lui quattro chiacchiere come facevamo spesso. Ho rinviato troppe volte e mi pento di non averlo fatto.

