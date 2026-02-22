Athletic Club Palermo pari casalingo contro il Gela | al Velodromo finisce 1-1

L’Athletic Club Palermo ottiene un pareggio contro il Gela, risultato che deriva dalla prestazione intensa dei padroni di casa. La partita, giocata davanti a 1.100 tifosi al Velodromo Paolo Borsellino, termina 1-1. I calciatori palermitani tentano diverse azioni offensive, ma non riescono a conquistare la vittoria. Il Gela si difende con ordine e trova il pareggio nel secondo tempo. La squadra di casa rimane a metà classifica, in attesa di prossimi incontri.

Una grande prova non basta all’Athletic Club Palermo che al Velodromo Paolo Borsellino, davanti a 1.100 spettatori, pareggia 1-1 contro il Gela, nel match valido per la 25a giornata del campionato di Serie D girone I. Una partita a lungo dominata dai nerorosa di Emanuele Ferraro che, dopo aver recuperato una rete di svantaggio, più volte hanno sfiorato nel secondo tempo il gol vittoria. Tante chances e anche un pizzico di sfortuna con il palo colpito da Bongiovanni. La partita è vivace sin dalle prime battute. Ci prova prima il Gela al minuto 8: Martinez respinge il tiro a botta sicura di Maltese, sulla respinta il portiere nerorosa si supera su Flore Heatley. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

