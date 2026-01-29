L'Ater della provincia di Roma ha ufficialmente acquistato la sede di piazza dei Navigatori. Ora l'ente è proprietario dello stabile, che diventa un bene stabile per le sue attività. La decisione arriva dopo mesi di trattative e apre nuove possibilità per il futuro dell’agenzia.

Adesso il patrimonio immobiliare dell'ente ammonta a 4,5 milioni di euro. Il passaggio di proprietà è avvenuto con l'Ater di Roma Capitale L'Ater provinciale di Roma è diventata proprietaria della sede istituzionale di piazza dei Navigatori. E a venderle l'edificio è stata l'Ater di Roma. Un passaggio di proprietà che era già previsto, come finalità del contratto di locazione già esistente tra le due parti. A firmare l'atto di compravendita il commissario straordinario Paolo Della Rocca e il direttore generale Remo Pisani, alla presenza del direttore generale di Ater Roma Marco Rocchi.🔗 Leggi su Romatoday.it

L’Ater della provincia di Roma ha preso possesso ufficiale della sede in piazza dei Navigatori.

L'Ater della provincia di Roma ha acquistato la sede di piazza dei Navigatori; Casa e inclusione sociale: l'ATER di Frosinone punta sui fondi FESR; LATINA | Risorse FESR: ATER e Regione Lazio insieme per la riqualificazione del patrimonio abitativo; Case popolari, gli obiettivi da raggiungere con i fondi Fesr. Incontro tra Ater e Regione.

