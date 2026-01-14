La sentenza per Chiara Ferragni | assolta dall’accusa di truffa aggravata Mancano le querele Lei | Commossa finito un incubo

Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata, evidenziando l’assenza di querele a suo carico. La fashion influencer ha commentato di essere commossa e di aver finalmente concluso un lungo periodo difficile. La sentenza rappresenta una chiusura importante per Ferragni, confermando l’assenza di responsabilità penale nelle accuse mosse nei suoi confronti.

Il giudice della III sezione penale del Tribunale di Milano, Ilio Mannucci, ha assolto Chiara Ferragni. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social: secondo l'accusa, avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza. Il giudice Mannucci, tecnicamente, non ha riconosciuto l'aggravante contestata dai pm della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia. In questo modo, poiché il Codacons circa un anno fa aveva ritirato la querela in seguito a un accordo risarcitorio con la influencer, ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa semplice.

