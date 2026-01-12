Milano-Cortina 2026 vale economicamente 5,3 miliardi euro tra spesa turismo e infrastrutture
Milano-Cortina 2026 rappresenta un investimento economico di circa 5,3 miliardi di euro, comprendendo spesa, turismo e infrastrutture. Questa terza edizione italiana dei Giochi Olimpici invernali, dopo Cortina 1956 e Torino 2006, pone l’Italia al centro dell’attenzione globale, offrendo opportunità di sviluppo e promozione internazionale. Un evento che, oltre all’aspetto sportivo, ha un impatto significativo sul panorama economico nazionale.
La terza edizione italiana dei Giochi Olimpici invernali, dopo Cortina 1956 e Torino 2006, proietta il Paese al centro dell’attenzione internazionale. Milano-Cortina 2026 non è solo un evento sportivo ma anche un grande progetto economico, infrastrutturale e sociale, che coinvolge territori molto ampi e filiere diverse. Secondo le principali analisi economiche disponibili, l’appuntamento olimpico è destinato a generare un valore complessivo stimato in 5,3 miliardi di euro, tra spesa diretta, indotto turistico e investimenti infrastrutturali. Una cifra che consente di misurare il peso reale dell’evento al di là delle competizioni sportive. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
