Assicurazione auto | guida completa RC Kasko e garanzie?

In Italia, l'assicurazione auto RC è obbligatoria e il costo annuale si aggira tra 400 e 600 euro, anche se può variare notevolmente a seconda di fattori come regione, classe di merito, età del conducente e tipo di veicolo. Oltre alla responsabilità civile, esistono altre coperture come la Kasko e le garanzie aggiuntive, che ampliano la protezione offerta dalle polizze.

L’ assicurazione auto RC è obbligatoria in Italia e costa in media 400-600 euro all’anno. Ma il prezzo varia enormemente in base a regione, classe di merito, età e tipo di auto. Ecco come funziona, cosa copre e come risparmiare. Cos’è l’assicurazione RC Auto. La Responsabilità Civile Auto (RC) copre i danni che causi a terzi con la tua auto. È obbligatoria per legge — circolare senza: multa da 866 a 3.464 €, -5 punti patente e sequestro del veicolo. In caso di recidiva: multa raddoppiata e sospensione della patente. La RC non copre i danni alla propria auto né al conducente. Quanto costa l’assicurazione in Italia. Zona Premio medio RC Napoli ~700-900 € Roma ~450-600 € Milano ~350-500 € Nord Italia ~300-400 € Aosta ~250-350 € RC, Kasko e mini-Kasko: le differenze. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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