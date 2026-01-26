Assicurazione Rc auto perché può anche raddoppiare sullo stesso veicolo

Da gazzetta.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assicurazione RC auto può variare notevolmente anche per lo stesso veicolo. Il prezzo dipende dal profilo dell’assicurato, come classe di merito, residenza, esperienza di guida e modalità di utilizzo del mezzo. Per questo motivo, due persone con la stessa auto e lo stesso valore possono pagare premi molto diversi. Comprendere questi elementi è fondamentale per scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze e risparmiare sui costi.

Stessa auto, stessa copertura, proprietari diversi. Uno paga 370 euro all'anno, l'altro oltre 700. Nessun errore e nessuna "furbata" delle assicurazioni, solo normali dinamiche previste dalla normativa che incidono sul premio delle polizze Rc auto, e dunque pienamente legittime. Una differenza di prezzo che pesa sul bilancio degli automobilisti e che, pur risultando poco intuitiva, ha spiegazioni precise. L'assicurazione Rc, infatti, non è legata al veicolo in sé, ma, dovendo risarcire i potenziali danni a terzi causati dal proprietario, ha un costo proporzionato al rischio associato a quel profilo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

assicurazione rc auto perch233 pu242 anche raddoppiare sullo stesso veicolo

© Gazzetta.it - Assicurazione Rc auto, perché può anche raddoppiare sullo stesso veicolo

Approfondimenti su assicurazione auto

RC Auto, cambia tutto: l’assicurazione non serve più per auto storiche e mezzi stagionali

Assicurazione più cara nel 2026, la mazzata per mezzo milione di automobilisti. Lo studio: perché l’Rc auto per le donne costerà di più

Nel 2026, molte famiglie italiane si troveranno ad affrontare aumenti significativi nelle spese per l’assicurazione auto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su assicurazione auto

Argomenti discussi: Assicurazione auto ferma 2026: è obbligatoria; Novità RCA: cosa cambia per le auto storiche; Rc auto 2026: le voci del contratto che fanno salire o scendere il premio; RC Auto 2026, di quanto aumenta il costo dell'assicurazione quest'anno e cosa c'entra il governo Meloni.

assicurazione rc auto perchéMoto ferma in garage? Ecco quando l’assicurazione è obbligatoriaAssicurazione obbligatoria anche per moto e auto ferme: cosa cambia con il decreto, chi deve pagare e quali veicoli sono esclusi. blogsicilia.it

assicurazione rc auto perchéRc auto 2026: le voci del contratto che fanno salire o scendere il premioIn una Rc auto sono presenti clausole tecniche da leggere con attenzione che trasferiscono il rischio dall’assicuratore all’assicurato e viceversa ... virgilio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.