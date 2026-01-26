Assicurazione Rc auto perché può anche raddoppiare sullo stesso veicolo

L’assicurazione RC auto può variare notevolmente anche per lo stesso veicolo. Il prezzo dipende dal profilo dell’assicurato, come classe di merito, residenza, esperienza di guida e modalità di utilizzo del mezzo. Per questo motivo, due persone con la stessa auto e lo stesso valore possono pagare premi molto diversi. Comprendere questi elementi è fondamentale per scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze e risparmiare sui costi.

Stessa auto, stessa copertura, proprietari diversi. Uno paga 370 euro all'anno, l'altro oltre 700. Nessun errore e nessuna "furbata" delle assicurazioni, solo normali dinamiche previste dalla normativa che incidono sul premio delle polizze Rc auto, e dunque pienamente legittime. Una differenza di prezzo che pesa sul bilancio degli automobilisti e che, pur risultando poco intuitiva, ha spiegazioni precise. L'assicurazione Rc, infatti, non è legata al veicolo in sé, ma, dovendo risarcire i potenziali danni a terzi causati dal proprietario, ha un costo proporzionato al rischio associato a quel profilo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel 2026, molte famiglie italiane si troveranno ad affrontare aumenti significativi nelle spese per l’assicurazione auto.

