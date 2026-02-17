Rc auto assicurazione obbligatoria anche per i veicoli fermi in garage Coviello | Una rivoluzione

L’assicurazione Rc auto diventa obbligatoria anche per i veicoli parcheggiati in garage, causando una svolta nel settore. Coviello spiega che questa novità potrebbe portare a un aumento dei costi per molti proprietari di auto. In alcuni casi, le persone si trovano a dover pagare anche per veicoli che non usano da mesi. La normativa si applica a tutte le vetture, indipendentemente dallo stato di motore acceso o spento.

L’assicurazione Rc auto si prepara a cambiare pelle. E stavolta non riguarda chi guida, ma anche chi lascia il veicolo fermo in garage. Con il recepimento della Direttiva Ue 20212118, il Governo introduce l’obbligo di copertura assicurativa anche per i mezzi non circolanti, superando la distinzione tra rischio dinamico e rischio statico. A spiegarne la portata è Angelo Coviello, amministratore delegato di Igb Broker: “L’estensione dell’obbligo ai veicoli fermi o inattivi segnerà un cambiamento significativo nel quadro normativo italiano della responsabilità civile auto”. Obbligo assicurativo anche nei garage privati.🔗 Leggi su Ildenaro.it

