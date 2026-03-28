Assegni familiari 2026 limiti di reddito e maggiorazioni delle pensioni | le novità

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 322026, che aggiorna i limiti di reddito necessari per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle maggiorazioni delle pensioni per il 2026. La normativa stabilisce anche eventuali variazioni riguardanti le soglie di reddito da rispettare per usufruire di tali benefici. Le nuove disposizioni entrano in vigore con l’anno corrente.

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 322026 con i nuovi limiti di reddito per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle maggiorazioni della pensione per l’anno in corso. L’aggiornamento riguarda una platea specifica di lavoratori e pensionati, esclusa dalla normativa generale sull’Assegno per il Nucleo Familiare (Anf). A chi riguarda l’aggiornamento. Le disposizioni si applicano a due categorie principali: coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori, per i quali continua ad applicarsi la normativa tradizionale sugli assegni familiari;. pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori), che sono invece soggetti alle regole sulle maggiorazioni della pensione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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