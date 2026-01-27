Pensioni sensibili al reddito | la scadenza di febbraio può tagliare gli assegni

Febbraio rappresenta un momento cruciale per i pensionati, poiché le scadenze di questo mese possono influire sull’importo delle pensioni. In particolare, alcune misure legate al reddito potrebbero comportare riduzioni o modifiche agli assegni, rendendo importante conoscere le date e le condizioni previste dalla normativa. Una corretta informazione aiuta a pianificare meglio il bilancio familiare e ad affrontare con serenità eventuali cambiamenti.

Febbraio, per molti pensionati, non è solo il mese in cui si tirano le somme sul bilancio domestico, è anche il momento in cui si decide se una parte dell’assegno continuerà ad arrivare piena. Le prestazioni Inps “agganciate” al reddito, quelle che aumentano l’importo mensile finché si resta sotto determinate soglie, passano infatti da un adempimento preciso: entro il 28 febbraio 2026 l’Istituto deve ricevere la dichiarazione reddituale relativa all’anno precedente, attraverso il modello RED oppure tramite canali equivalenti, al fine di confermare gli importi oggi in pagamento. Ecco tutto ciò che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

