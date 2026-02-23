Pensioni Inps rivede gli aumenti per le prestazioni di invalidità | importi e limiti reddito corretti e nuove tabelle

L’Inps ha modificato gli aumenti delle pensioni di invalidità, determinando importi e limiti di reddito corretti. La causa è stata un’errata applicazione delle tabelle di rivalutazione, che ha portato a discrepanze tra gli importi calcolati e quelli effettivi. La revisione coinvolge anche le nuove fasce di reddito, aggiornate per garantire una corretta rivalutazione delle prestazioni assistenziali. Le modifiche interesseranno le pensioni già in pagamento e le future.

L'Inps corregge il tiro sugli importi delle prestazioni assistenziali delle pensioni per il 2026. Dopo la pubblicazione a dicembre della circolare sulla rivalutazione delle pensioni, l'istituto ha rettifica le tabelle ufficiali che regolano pagamenti e limiti di reddito per migliaia di beneficiari di prestazioni per gli invalidi civili: indennità di accompagnamento, indennità speciale per ciechi civili, indennità di comunicazione per sordomuti e pensioni di invalidità. Le modifiche riguardano, tra gli altri, gli invalidi civili totali non ricoverati, i ciechi parziali con pensione e indennità speciale, i sordomuti con pensione e indennità di comunicazione, oltre ai minori e agli over 65 titolari di sole indennità assistenziali.