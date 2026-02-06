Scoperto materiale esplosivo in una casa | scatta l' evacuazione si attendono gli artificieri

Questa sera a Santa Maria di Castellabate, i carabinieri hanno trovato materiale esplosivo in una casa di via Castello. La scoperta ha portato all’evacuazione dell’edificio e all’arrivo degli artificieri, che stanno verificando il contenuto. La zona è stata messa sotto controllo mentre si cerca di capire a chi apparteneva il materiale e perché fosse nascosto lì.

Momenti di tensione, questa sera, a Santa Maria di Castellabate, dove i carabinieri hanno scoperto del materiale esplosivo nascosto all'interno di un'abitazione in via Castello, nel centro della nota località turistica cilentana. Arrivano gli artificieriL'area interessata è stata interdetta al.

