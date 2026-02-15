Assalto al Postamat con la Giulietta rubata a San Salvo | arrestato un 31enne

Un uomo di 31 anni, proveniente da Foggia e residente a Montenero di Bisaccia, è stato fermato dai carabinieri dopo aver partecipato all’assalto di un Postamat a San Giacomo degli Schiavoni, vicino Termoli. La rapina è stata collegata a una Fiat Giulietta rubata a San Salvo, usata per commettere il colpo. Gli investigatori hanno trovato il veicolo abbandonato poco dopo l’assalto, in un’area isolata.

Il colpo risale alla nella notte del 7 luglio 2025 quando, secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Termoli, quattro persone con il volto coperto avrebbero utilizzato due ordigni artigianali del tipo 'marmotte' per far esplodere il Postamat e impossessarsi del denaro contenuto nella cassaforte. Il gruppo si sarebbe poi dato alla fuga a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta, risultata rubata poco prima a San Salvo. La deflagrazione causò gravi danni anche alla struttura dell'ufficio postale, con pericolo per l'incolumità pubblica e interruzione del servizio, ricorda LaPresse.