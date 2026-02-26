Gli studenti puliscano la classe prima di andare via La lettera di Valditara ai presidi | il modello giapponese e le regole su palestre e laboratori

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha scritto una lettera ai dirigenti scolastici chiedendo che gli studenti sistemino le aule al termine delle lezioni. Come riporta Repubblica, l’iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare alunni e famiglie alla «cura e decoro degli ambienti scolastici». Lo scenario di partenza è noto a chiunque abbia messo piede in una scuola italiana: scritte sui banchi e sulle sedie, incisioni sulle pareti, cartacce per terra e aule lasciate in disordine al suono dell’ultima campanella. Il riferimento, neanche troppo implicito, è al sistema scolastico giapponese, dove la pulizia quotidiana degli ambienti è affidata agli stessi studenti. 🔗 Leggi su Open.online

La lettera del Comune che convoca presidi e studenti per la campagna di informazione su Bagnoli scatena un putiferioBagnoli è ancora terreno di scontro: una lettera per convocare dirigenti scolastici e studenti sul piano di bonifica scatena la rabbia dei prof:...

Valditara: “Aggressioni ai docenti dimezzate, tocchiamo nel portafoglio chi li picchia”. Metal detector nelle scuole su richiesta dei presidi: “Studenti a favore, non è repressione”Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato i risultati delle politiche contro la violenza nelle scuole durante la...

Discussioni sull' argomento Scuola, viaggio tra i banchi. Dalle grotte ai divani svedesi; Tonnellate di rifiuti in spiaggia. Mareamico: Pronti a una grande operazione di pulizia.

Scuole sporche, Valditara richiama gli studenti: Lasciate le aule puliteCircolare del ministro e 30 milioni per il rispetto degli spazi comuni. Intanto FdI rilancia il ginnasio, ma la Cgil attacca: I problemi sono altri ... giornalelavoce.it

Aule scolastiche pulite e decorose, circolare del Ministro per ricordare che anche gli alunni devono fare la loro parte. Rusconi (ANP): Bisogna stabilire anche che chi rompe ...Una delle ultime circolari indirizzata alle scuole dal ministro Valditara ha per oggetto Cura e decoro degli ambienti scolastici.La nota – esordisce il Ministro – intende stimolare e valorizzare al ... tecnicadellascuola.it

Il Ministro Giuseppe Valditara ha firmato un decreto che stanzia 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici da parte degli studenti. Il Ministro ha inoltre inviato una nota per promu - facebook.com facebook

#Valditara: gli studenti dovranno lasciare l’aula come l’hanno trovata #Scuola x.com