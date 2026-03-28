Ascolti tv venerdì 27 marzo | The Voice Generations Grande Fratello Vip Quarto grado

Venerdì 27 marzo 2026, i principali programmi televisivi trasmessi in prima serata hanno registrato diverse percentuali di ascolto. Su Rai 1 è stato trasmesso The Voice Generations, mentre su Canale 5 sono andati in onda il Grande Fratello Vip e Quarto grado. La giornata ha visto una varietà di audience per ciascuna trasmissione, con dati di share e ascolti diffusi dall’azienda di rilevazione.

Ascolti tv venerdì 27 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 27 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Generations. Su Rai 3 Erano ragazzi in barca. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Wonder Woman 1984. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 27 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 27 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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