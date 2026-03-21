Ascolti TV | Venerdì 20 Marzo 2026 The Voice Generations domina 23.2% Grande Fratello Vip crolla al 14.3%

Venerdì 20 marzo 2026, su Rai1, The Voice Generations ha attirato 3.274.000 spettatori, con una quota del 23,2%, mentre il Grande Fratello Vip ha registrato un calo, raggiungendo il 14,3%. Questi dati rappresentano le principali rilevazioni dell'ascolto televisivo della serata.

Nella serata di ieri, venerdì 20 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations interessa 3.274.000 spettatori pari al 23.2% di share dalle 22:01 alle 00:22. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.672.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 22:04 alle 1:15. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 703.000 spettatori pari al 3.8% e Oltre il Paradiso 530.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Wonder Woman incolla davanti al video 890.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Il tempo che ci vuole segna 420.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 951.000 spettatori (7.6%). Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No raggiunge 879.000 spettatori e il 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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