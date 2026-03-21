Ascolti tv ieri venerdì 20 marzo chi ha vinto tra The Voice Generations Grande Fratello Vip e Quarto Grado

Venerdì 20 marzo 2026, gli ascolti televisivi della prima serata hanno visto confrontarsi tra loro tre programmi: The Voice Generations, Grande Fratello Vip e Quarto Grado. I dati Auditel indicano quale tra questi ha registrato il maggior numero di spettatori e quale ha ottenuto le performance più basse. La sfida tra i tre show ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media specializzati.

La Rai centra il tris anche nella giornata di venerdì 20 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Dopo quanto di buono fatto nella giornata precedente, i dati Auditel, infatti, confermano e premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità che supera Caduta libera, nel preserale con Affari Tuoi che batte, seppur di poco, La Ruota della Fortuna e in prima serata con The Voice Generations che chiude davanti a Grande Fratello Vip (Canale5). In prima serata bene anche Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4), giù dal podio Fratelli di Crozza (Nove), Wonder Woman (Italia1), Speciale TgLa7 (La7), Delitti in Paradiso (Rai2), Masterchef (Tv8) e Il tempo che ci vuole (Rai3). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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