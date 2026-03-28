Ascolti tv ieri venerdì 27 marzo chi ha vinto tra The Voice Generations Grande Fratello Vip e Quarto Grado

Venerdì 27 marzo 2026 si sono confrontati in prima serata tre programmi televisivi: The Voice Generations, Grande Fratello Vip e Quarto Grado. I dati Auditel disponibili indicano quale tra questi ha ottenuto il maggior numero di spettatori e la percentuale di share, offrendo un quadro della presenza in TV nel corso della serata.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 27 marzo per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata con l’ultima puntata di The Voice Generations condotto da Antonella Clerici e nel preserale con L’Eredità, ma in access prime time è Gerry Scotti su Canale 5 che supera tutti con La Ruota della Fortuna vincendo il confronto diretto con Affari Tuoi. Ecco i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 27 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Grande Fratello Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Rai1, The Voice Generations: 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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