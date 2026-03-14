Il 13 marzo, Antonella Clerici ha dominato la serata televisiva del venerdì su Rai 1 con la conduzione di The Voice Generations, affiancata dai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Nel frattempo, si sono verificati scontri tra alcuni protagonisti come De Martino e Scotti, che hanno attirato l’attenzione degli spettatori e dei media. La serata ha visto anche altri programmi e confronti tra vari volti noti del panorama televisivo.

Antonella Clerici è la regina incontrastata del venerdì sera televisivo. Su Rai 1 ha condotto The Voice Generations con i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Canale 5 ha risposto con una puntata di Io sono Farah. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato della famiglia del bosco e del caso di Garlasco. Su Italia 1 è andato in onda il film Aquaman. Rai 2 ha trasmesso Delitti in Paradiso e Rai 3 è andato in onda La pelle del mondo con una puntata dedicata a “Guarire con le piante”, conduce Stefano Mancuso. Su La7 è tornato Propaganda Live. Mentre nell’access prime time lo scontro è sempre tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti che su Canale 5 conduce La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 13 marzo, Antonella Clerici regina del venerdì. Scontro De Martino e Scotti

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