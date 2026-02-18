Fils nuova scommessa tennistica | Ivanisevic coach per il ritorno ai vertici dopo l’infortunio

Arthur Fils ha deciso di affidarsi a Goran Ivanisevic come nuovo allenatore, sperando di tornare ai vertici dopo un infortunio. La scelta nasce dalla volontà di accelerare il suo percorso di riscatto nel circuito ATP. Fils, 19 anni, ha già mostrato talento, ma ora punta a consolidare la sua posizione tra i migliori. La collaborazione con Ivanisevic, ex campione di Wimbledon, rappresenta un passo deciso verso il rilancio. Resta da vedere come questa strategia influirà sui prossimi tornei.

Fils Affida il Rilancio a Ivanisevic: Una Scommessa per Raggiungere l’Élite del Tennis. Arthur Fils, giovane promessa del tennis francese, ha scelto Goran Ivanisevic come nuovo allenatore. L’annuncio, giunto a Doha durante il torneo ATP in corso, segna una svolta nella carriera del giocatore, reduce da un infortunio alla schiena, e rappresenta una nuova sfida per l’esperto coach croato, reduce da esperienze contrastanti con altri atleti di punta. Un Nuovo Inizio per Fils: Superare l’Infortunio e Raggiungere i Vertici. Il ventiduenne Fils, attualmente numero 40 del mondo, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di Ivanisevic nel suo team.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Vlahovic manda un messaggio ai tifosi e alla Juve dopo l’infortunio: «Ci vediamo presto». Il serbo pensa già al ritorno in campo – FOTO

Arthur Fils rinuncia al torneo di Hong Kong: posticipato il ritorno del francese nel circuitoArthur Fils ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Hong Kong, che si svolgerà dal 5 all’11 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.