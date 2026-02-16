Musetti Acapulco saltata | l’adduttore ancora ko a rischio la stagione sulla terra battuta Recupero cauto

Lorenzo Musetti non partecipa ad Acapulco perché il suo problema all’adduttore non si è ancora risolto. La lesione, confermata dagli esami, lo mette in dubbio anche per la stagione sulla terra battuta. Il giocatore sta seguendo un recupero molto cauto, evitando rischi che possano aggravare l’infortunio.

Musetti Ko ad Acapulco: L'Adduttore ancora un Problema, a Rischio la Terra Battuta. Lorenzo Musetti ha dovuto rinunciare al torneo ATP 500 di Acapulco, in Messico, previsto dal 23 febbraio al 1° marzo. Il tennista italiano, attualmente numero 5 al mondo, non sarà in grado di recuperare completamente da un risentimento all'adduttore destro accusato durante gli ottavi di finale dell'Australian Open contro Novak Djokovic. La decisione, resa nota ieri sera, 16 febbraio 2026, getta un'ombra sulla sua preparazione per la stagione sulla terra battuta. Un Rientro Programmato con Cautela. L'infortunio, seppur non lesivo, ha costretto Musetti a rivedere i suoi piani agonistici.